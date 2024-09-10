Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриил

Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Предположительно место рождения Ельня Смоленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея (Пелагея (Паша)) Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Всходы, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кузнецова Дарья Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Высокое, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.