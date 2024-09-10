Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Предположительно место рождения Ельня Смоленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея (Пелагея (Паша)) Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Всходы, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кузнецова Дарья Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Высокое, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно