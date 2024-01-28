Дмитренкова (Бондарева) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренкова (Бондарева) Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Бондарев Данил Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1895 ст.

Муж: Дмитренков Василий Иванович

По женихе: крестьяне Стефан Семенов Жидкомлинов и Федор Степанович Косоговский По невесте: крестьяне Никанор Петрович Малеванный и Гавриил Иванович Мельников
Рождение ребёнка
1899

Сын: Дмитренков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Дмитренков Василий Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1900 ст.

Дочь: (Дмитренкова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Дмитренков Василий Иванович

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Восприемники: крестьянин Иоанн Никитич Колесников и крестьянка Дарья Михайловна Дмитренкова
Рождение ребёнка
29.03.1903 ст.

Сын: Дмитренков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Дмитренков Василий Иванович

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Метрическая книга Всехсвятская церковь слободы Ширяевой (1901-1903 гг.) | Л. 161
Рождение ребёнка
22.04.1905 ст.

Дочь: (Дмитренкова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Дмитренков Василий Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1909 ст.

Дочь: (Дмитренкова) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Дмитренков Василий Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1911

Дочь: (Дмитренкова) Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Дмитренков Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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