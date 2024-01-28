Дмитренкова (Бондарева) Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1877
Отец: Бондарев Данил Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1895 ст.
По женихе: крестьяне Стефан Семенов Жидкомлинов и Федор Степанович Косоговский По невесте: крестьяне Никанор Петрович Малеванный и Гавриил Иванович Мельников
Рождение ребёнка
1899
Сын: Дмитренков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Дмитренков Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1900 ст.
Дочь: (Дмитренкова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Дмитренков Василий Иванович
Восприемники: крестьянин Иоанн Никитич Колесников и крестьянка Дарья Михайловна Дмитренкова
Рождение ребёнка
29.03.1903 ст.
Сын: Дмитренков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Дмитренков Василий Иванович
Метрическая книга Всехсвятская церковь слободы Ширяевой (1901-1903 гг.) | Л. 161
Рождение ребёнка
22.04.1905 ст.
Дочь: (Дмитренкова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Дмитренков Василий Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1909 ст.
Дочь: (Дмитренкова) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Дмитренков Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1911
Дочь: (Дмитренкова) Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Дмитренков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно