Николаев Андриян Григорьевич
Место рождения
Дата рождения05.09.1929
Дата смерти03.07.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1929
Место жительства
С 1954
г. Чернигов, Украинская ССР
Место жительства
С 1960
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.07.2004
Место жительства
По 2004