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Николаев Андриян Григорьевич

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Место рождения

Шоршелы, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

05.09.1929

Дата смерти

03.07.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Шоршелы, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
С 1929
Шоршелы, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
С 1954
г. Чернигов, Украинская ССР
Место жительства
С 1960
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.07.2004
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
По 2004
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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