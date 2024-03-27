Айзатуллин Летфулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айзатуллин Летфулла

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Айзатулла

Мать: Мэликя

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Жамалетдинова) Алимя

Военная награда
Неизвестно
Айзатуллин Летфулла красноармеец Дата рождения __.__.1895 Место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Воинская часть 153 оор ЛенФ Дата поступления на службу 05.08.1942 ... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Жамалетдинова) Алимя

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Жамалетдинова) Алимя

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Жамалетдинова) Алимя

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Жамалетдинова) Алимя

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Жамалетдинова) Алимя

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Жамалетдинова) Алимя

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1966

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