Айзатуллин Летфулла
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Жамалетдинова) Алимя
Военная награда
Неизвестно
Айзатуллин Летфулла красноармеец Дата рождения __.__.1895 Место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Воинская часть 153 оор ЛенФ Дата поступления на службу 05.08.1942 ... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1927
Рождение ребёнка
05.09.1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
02.03.1936
Рождение ребёнка
29.07.1942
Рождение ребёнка
09.09.1946
Смерть
1966