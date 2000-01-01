Матикайнен Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1695

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1650 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Матикайнен ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Матикайнен Андрей Петрович

Мать ребёнка: Сюзанна

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Матикайнен Павел Петрович

Мать ребёнка: Сюзанна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюзанна

Смерть
После 1695
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