Матикайнен Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1695
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Матикайнен ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1685
Сын: Матикайнен Андрей Петрович
Мать ребёнка: Сюзанна
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Матикайнен Павел Петрович
Мать ребёнка: Сюзанна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сюзанна
Смерть
После 1695