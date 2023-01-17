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Чеботько Потап Несторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Чеботько Нестор Семёнович

Мать: Настасья Макаровна

Бракосочетание
27.01.1906

Жена: Чебатько Татьяна Стефановна

Рождение ребёнка
01.12.1907

Сын: Чеботько Савва Потапович

Мать ребёнка: Чебатько Татьяна Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.08.1910

Сын: Чеботько Иван Потапович

Мать ребёнка: Чебатько Татьяна Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.01.1913

Дочь: Анна Потаповна

Мать ребёнка: Чебатько Татьяна Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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