Чеботько Потап Несторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Чеботько Нестор Семёнович
Мать: Настасья Макаровна
Бракосочетание
27.01.1906
Рождение ребёнка
01.12.1907
Мать ребёнка: Чебатько Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
07.08.1910
Мать ребёнка: Чебатько Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
24.01.1913
Дочь: Анна Потаповна
Мать ребёнка: Чебатько Татьяна Стефановна
Смерть
Неизвестно