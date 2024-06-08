(Гаврилова) Настасья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1750 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773 ст.
Дочь: Михайлова (Павлова) Евдокия Родионовна
Отец ребёнка: Михайлов Родион Павлович
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Михайлова (Павлова) Устиния Родионовна
Отец ребёнка: Михайлов Родион Павлович
Рождение ребёнка
25.11.1780 ст.
Сын: Михайлов (Павлов) Петр Родионович
Отец ребёнка: Михайлов Родион Павлович
Рождение ребёнка
05.09.1784 ст.
Сын: Михайлов (Павлов) Иван Родионович
Отец ребёнка: Михайлов Родион Павлович
Смерть
Неизвестно