(Гаврилова) Настасья Гавриловна 1750 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Гаврилова) Настасья Гавриловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1750 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Родион Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773 ст.

Дочь: Михайлова (Павлова) Евдокия Родионовна

Отец ребёнка: Михайлов Родион Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Михайлова (Павлова) Устиния Родионовна

Отец ребёнка: Михайлов Родион Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1780 ст.

Сын: Михайлов (Павлов) Петр Родионович

Отец ребёнка: Михайлов Родион Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1784 ст.

Сын: Михайлов (Павлов) Иван Родионович

Отец ребёнка: Михайлов Родион Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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