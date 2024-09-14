Щукина (Тишина) Матрона Николаевна 07.11.1869 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукина (Тишина) Матрона Николаевна

Место рождения

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

07.11.1869 ст.

Дата смерти

После 1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1869 ст.

Отец: Тишин Николай Семенович

Мать: Тишина Евдокия Акимовна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №786, стр. 72
Бракосочетание
24.01.1888 ст.

Муж: Щукин Иона Григорьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1258, стр. 191
Рождение ребёнка
14.11.1888 ст.

Дочь: Щукина Фекла Ионовна

Отец ребёнка: Щукин Иона Григорьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Казак студенецкого поселка Иван Васильев Щукин и назачьи уезда того же поселка Акилина Васильева Савинкова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1258, стр. 137
Смерть
После 1888 ст.
Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

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