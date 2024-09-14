Щукина (Тишина) Матрона Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1869 ст.
Дата смертиПосле 1888 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1869 ст.
Отец: Тишин Николай Семенович
Мать: Тишина Евдокия Акимовна
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №786, стр. 72
Бракосочетание
24.01.1888 ст.
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1258, стр. 191
Рождение ребёнка
14.11.1888 ст.
Дочь: Щукина Фекла Ионовна
Отец ребёнка: Щукин Иона Григорьевич
Казак студенецкого поселка Иван Васильев Щукин и назачьи уезда того же поселка Акилина Васильева Савинкова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1258, стр. 137
Смерть
После 1888 ст.