Ши(е)пелева Екатерина Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ши(е)пелева Екатерина Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ши(е)пелев Владимир Григорьев

Отец ребёнка: Ши(е)пелев Григорий Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ши(е)пелев Григорий Семенов

Место жительства
Неизвестно
Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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