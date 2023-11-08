Ши(е)пелева Екатерина Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ши(е)пелев Владимир Григорьев
Отец ребёнка: Ши(е)пелев Григорий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно