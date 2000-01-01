Мешкова (Горохова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешкова (Горохова) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1925

Отец: Горохов Александр

Мать: Горохова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мешков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешкова Елена Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мешков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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