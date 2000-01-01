Мешкова (Горохова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1925
Отец: Горохов Александр
Мать: Горохова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мешков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешкова Елена Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мешков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно