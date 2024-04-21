Сафонов Власий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1891
Дочь: Сафонова Пелагея Власовна
Мать ребёнка: Сафонова (Яровая-Жирненкова) Мария Осиповна
Рождение ребёнка
13.11.1892
Дочь: Сафонова Александра Власовна
Мать ребёнка: Сафонова (Яровая-Жирненкова) Мария Осиповна
Смерть
Неизвестно