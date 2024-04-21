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Сафонов Власий Михайлович

Место рождения

Скопин, город Скопин, Рязанская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова (Яровая-Жирненкова) Мария Осиповна

Рождение ребёнка
12.10.1891

Дочь: Сафонова Пелагея Власовна

Мать ребёнка: Сафонова (Яровая-Жирненкова) Мария Осиповна

Рождение ребёнка
13.11.1892

Дочь: Сафонова Александра Власовна

Мать ребёнка: Сафонова (Яровая-Жирненкова) Мария Осиповна

Смерть
Неизвестно

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