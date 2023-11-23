Ирина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1660 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Тимофеев

Рождение ребёнка
1697

Сын: Григорий Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Тимофеев

Григорий Анисимович (1697 — ?) Родился в семье священника Александровой пустыни Рыбинского уезда1 Анисима Трофимовича. Служил священником в том же селе. Впоследствии пострижен в монашество. О жене его... Показать все
Смерть
Неизвестно

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