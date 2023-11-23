Ирина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Тимофеев
Рождение ребёнка
1697
Сын: Григорий Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Тимофеев
Григорий Анисимович (1697 — ?) Родился в семье священника Александровой пустыни Рыбинского уезда1 Анисима Трофимовича. Служил священником в том же селе. Впоследствии пострижен в монашество. О жене его... Показать все
Смерть
Неизвестно