Козлов Феоктист Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Феоктист Иванович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

До 1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Козлов Никита Феоктистович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1793

Сын: Семен Феоктистович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов (рекрут С 1807) Трофим Феоктистович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
До 1818
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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