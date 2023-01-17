Козлов Феоктист Иванович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиДо 1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Козлов Никита Феоктистович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1793
Сын: Семен Феоктистович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов (рекрут С 1807) Трофим Феоктистович
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1818
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область