Миннибаев Шакир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннибаев Шакир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиева Мауфара Рахимкуловна

Рождение ребёнка
26.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиева Мауфара Рахимкуловна

Рождение ребёнка
17.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиева Мауфара Рахимкуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валиева Мауфара Рахимкуловна

Смерть
Неизвестно
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