Анисимов Фёдор Ефимович
Место рожденияВоронежская губерния Нижнедевицкий уезд истобинская волость
Дата рождения02.02.1895
Дата смерти22.10.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1895
Отец: Анисимов Ефим Лаврентьевич
Мать: Анисимова Ульяна
Воронежская губерния Нижнедевицкий уезд истобинская волость
Рождение ребёнка
05.10.1925
Мать ребёнка: Анисимова Федосия ( ФедОра) Петровна
Казахстан, Джамбулская обл., Джувалинский р-н, с. Братское
Смерть
22.10.1981
Сарыкемер, Байзакский район, Жамбылская область