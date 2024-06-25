Анисимов Фёдор Ефимович 02.02.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимов Фёдор Ефимович

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Место рождения

Воронежская губерния Нижнедевицкий уезд истобинская волость

Дата рождения

02.02.1895

Дата смерти

22.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1895

Отец: Анисимов Ефим Лаврентьевич

Мать: Анисимова Ульяна

Воронежская губерния Нижнедевицкий уезд истобинская волость
Рождение ребёнка
05.10.1925

Сын: Анисимов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Анисимова Федосия ( ФедОра) Петровна

Казахстан, Джамбулская обл., Джувалинский р-н, с. Братское
Смерть
22.10.1981
Сарыкемер, Байзакский район, Жамбылская область

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