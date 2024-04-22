Шаньгина (Домашева) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаньгина (Домашева) Анна Семеновна

Шаньгина (Домашева) Анна Семеновна

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Домашев Семен Софронович

Мать: Домашева Минодора Ивановна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
19.01.1914 ст.

Муж: Шаньгин Евстафий Васильевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В МК Быркинской Николаевской церкви. Казак Быркинского села Евстафий Васильевич Шаньгин, первым браком, 25 лет и дочь казака того же села девица Анна Семеновна Домашова, 18 лет. Поручители: по жениху ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close