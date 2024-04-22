Шаньгина (Домашева) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Бракосочетание
19.01.1914 ст.
В МК Быркинской Николаевской церкви. Казак Быркинского села Евстафий Васильевич Шаньгин, первым браком, 25 лет и дочь казака того же села девица Анна Семеновна Домашова, 18 лет. Поручители: по жениху ... Показать все
Смерть
Неизвестно