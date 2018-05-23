Рюся (Пунгер) Юлиана Фридриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюся (Пунгер) Юлиана Фридриховна

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Место рождения

Ленинградская обл

Дата рождения

23.05.1852

Дата смерти

02.03.1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинградская обл
Рождение ребёнка
1878

Сын: Рузанов Самуил Матвеевич

Отец ребёнка: Рюся Матвей Самоилов

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1893

Сын: Рузанов Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Рюся Матвей Самоилов

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рюся Матвей Самоилов

Смерть
02.03.1923
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