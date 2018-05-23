Рюся (Пунгер) Юлиана Фридриховна
Место рожденияЛенинградская обл
Дата рождения23.05.1852
Дата смерти02.03.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинградская обл
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Рюся Матвей Самоилов
Рождение ребёнка
02.07.1893
Отец ребёнка: Рюся Матвей Самоилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рюся Матвей Самоилов
Смерть
02.03.1923