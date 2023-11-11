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Шереметьева (Сушкова) Елена Николаевна
Шереметьева (Сушкова) Елена Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.1966
Пол
Женский
Отец
Сушков Николай Николаевич
1939 г.р.
Мать
Сушкова (Каштанова) Галина Ильинична
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1966
Отец:
Сушков Николай Николаевич
Мать:
Сушкова Галина Ильинична
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