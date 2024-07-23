Надеев Устин Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Надеев Ларион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1814
Сын: Надеев Лев Устинович
Мать ребёнка: Надеева Хеврония Саввична
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Надеева Хеврония Саввична
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости