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Надеев Устин Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Надеев Ларион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надеева Хеврония Саввична

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1814

Сын: Надеев Лев Устинович

Мать ребёнка: Надеева Хеврония Саввична

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1818

Сын: Надеев Иван Устинович

Мать ребёнка: Надеева Хеврония Саввична

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости

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