Рассохин (Зерников) Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.2007
Сын: Рассохин Артём Александрович
Мать ребёнка: Рассохина Алёна Сергеевна
Рождение ребёнка
14.02.2013
Сын: Рассохин Ярослав Александрович
Мать ребёнка: Рассохина Алёна Сергеевна
Рождение ребёнка
14.02.2013
Сын: Рассохин Матвей Александрович
Мать ребёнка: Рассохина Алёна Сергеевна
Рождение ребёнка
16.11.2020
Дочь: Рассохина Дарьяна Александровна
Мать ребёнка: Рассохина Алёна Сергеевна