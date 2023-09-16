Рассохин (Зерников) Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассохин (Зерников) Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1978

Отец: Зерников Виктор Васильевич

Мать: Викторова (Кацапова) Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рассохина Алёна Сергеевна

Рождение ребёнка
01.11.2007

Сын: Рассохин Артём Александрович

Мать ребёнка: Рассохина Алёна Сергеевна

Рождение ребёнка
14.02.2013

Сын: Рассохин Ярослав Александрович

Мать ребёнка: Рассохина Алёна Сергеевна

Рождение ребёнка
14.02.2013

Сын: Рассохин Матвей Александрович

Мать ребёнка: Рассохина Алёна Сергеевна

Рождение ребёнка
16.11.2020

Дочь: Рассохина Дарьяна Александровна

Мать ребёнка: Рассохина Алёна Сергеевна

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