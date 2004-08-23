Романова (Музыкина) Виктория Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Музыкина) Виктория Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Музыкин Анатолий Александрович

Мать: Музыкина Тамара Сергеевна

Рождение ребёнка
23.08.2004

Сын: Романов Максим Михайлович

Отец ребёнка: Романов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Гриша Михайлович

Отец ребёнка: Романов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Романов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Михаил

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