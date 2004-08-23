Романова (Музыкина) Виктория Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.2004
Сын: Романов Максим Михайлович
Отец ребёнка: Романов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Романов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Михаил