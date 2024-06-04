Шатунов Ефим (Елфимко) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунов Ефим (Елфимко) Михайлов

Место рождения

поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Отец

Около 1595 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатунов (Шетунов) Михаил (Михалко)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1671

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