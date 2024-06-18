Федорец (Соболевская) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорец (Соболевская) Галина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1954

Отец: Соболевский Виктор Иванович

Мать: Соболевская (Охота) Пелагея Адольфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорец Юрий Нестерович

Рождение ребёнка
07.11.1975

Дочь: Фищенко (Федорец) Оксана Юрьевна

Отец ребёнка: Федорец Юрий Нестерович

Рождение ребёнка
05.02.1978

Сын: Федорец Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Федорец Юрий Нестерович

Рождение ребёнка
23.10.1988

Сын: Федорец Антон Юрьевич

Отец ребёнка: Федорец Юрий Нестерович

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