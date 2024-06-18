Федорец (Соболевская) Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1954
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1975
Дочь: Фищенко (Федорец) Оксана Юрьевна
Отец ребёнка: Федорец Юрий Нестерович
Рождение ребёнка
05.02.1978
Отец ребёнка: Федорец Юрий Нестерович
Рождение ребёнка
23.10.1988
Отец ребёнка: Федорец Юрий Нестерович