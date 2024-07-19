Аверич Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Сын: Аверич Николай Михайлович
Отец ребёнка: Аверич Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1963
Отец ребёнка: Аверич Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1972
Отец ребёнка: Аверич Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно