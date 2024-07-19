Аверич Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАверич Валентина Андреевна

Аверич Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверич Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1961

Сын: Аверич Николай Михайлович

Отец ребёнка: Аверич Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1963

Сын: Аверич Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Аверич Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1972

Сын: Аверич Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Аверич Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.