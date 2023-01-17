Садоков Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
29.12.1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын священника.
Образование
15.07.1889 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию во втором разряде.
Работа или профессия
17.10.1889
Преосвященнейшим Епископом Великоустюжским Иоаникием посвящен во диакона к Ново-Георгиевской Халезской церкви Никольского уезда.
Бракосочетание
1889
Рождение ребёнка
30.09.1890 ст.
Дочь: Садокова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Садокова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.01.1892 ст.
Дочь: Садокова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Садокова Александра Дмитриевна
Работа или профессия
10.04.1893 ст.
Преосвященнейшим Израилем Епископом Вологодским и Тотемским посвящен во священника и определен к Димитриевской Озерковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
23.09.1893 ст.
Дочь: Садокова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Садокова Александра Дмитриевна
Работа или профессия
С 01.10.1893 по 01.10.1896 ст.
Состоял учителем и законоучителем Димитриевской Озерковской церковно-приходской школы.
Работа или профессия
01.10.1896 ст.
Перемещен на священническую вакансию к Димитриевской Озерковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
05.01.1900 ст.
Сын: Садоков Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Садокова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.03.1902 ст.
Сын: Садоков Вениамин Васильевич
Мать ребёнка: Садокова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.06.1904 ст.
Сын: Садоков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Садокова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.01.1907 ст.
Дочь: Садокова Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Садокова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.
Дочь: Садокова Августа Васильевна
Мать ребёнка: Садокова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.05.1915 ст.
Дочь: Садокова Ия Васильевна
Мать ребёнка: Садокова Александра Дмитриевна
Работа или профессия
26.07.1915 ст.
По прошению перемещен к Николаевской Слободской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
С 23.09.1915
Законоучитель в Слободском и Алексеевском земских начальных училищах.
Смерть
Неизвестно