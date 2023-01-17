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Садоков Василий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сын священника.
Образование
15.07.1889 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию во втором разряде.
Работа или профессия
17.10.1889
Преосвященнейшим Епископом Великоустюжским Иоаникием посвящен во диакона к Ново-Георгиевской Халезской церкви Никольского уезда.
Бракосочетание
1889

Жена: Садокова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.09.1890 ст.

Дочь: Садокова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Садокова Александра Дмитриевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.01.1892 ст.

Дочь: Садокова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Садокова Александра Дмитриевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
10.04.1893 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Преосвященнейшим Израилем Епископом Вологодским и Тотемским посвящен во священника и определен к Димитриевской Озерковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
23.09.1893 ст.

Дочь: Садокова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Садокова Александра Дмитриевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 01.10.1893 по 01.10.1896 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Состоял учителем и законоучителем Димитриевской Озерковской церковно-приходской школы.
Работа или профессия
01.10.1896 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен на священническую вакансию к Димитриевской Озерковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
05.01.1900 ст.

Сын: Садоков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Садокова Александра Дмитриевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.03.1902 ст.

Сын: Садоков Вениамин Васильевич

Мать ребёнка: Садокова Александра Дмитриевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.06.1904 ст.

Сын: Садоков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Садокова Александра Дмитриевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.01.1907 ст.

Дочь: Садокова Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Садокова Александра Дмитриевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.

Дочь: Садокова Августа Васильевна

Мать ребёнка: Садокова Александра Дмитриевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.05.1915 ст.

Дочь: Садокова Ия Васильевна

Мать ребёнка: Садокова Александра Дмитриевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
26.07.1915 ст.
По прошению перемещен к Николаевской Слободской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
С 23.09.1915
Законоучитель в Слободском и Алексеевском земских начальных училищах.
Смерть
Неизвестно
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