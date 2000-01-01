Афанасьева Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.?

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1967

Дочь: Юрочкина Елена Петровна

Отец ребёнка: Афанасьев Пётр Павлович

Рождение ребёнка
16.11.1972

Дочь: Бубко Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Афанасьев Пётр Павлович

Рождение ребёнка
16.11.1972

Дочь: Пронина Наталья Петровна

Отец ребёнка: Афанасьев Пётр Павлович

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