Афанасьева Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1967
Дочь: Юрочкина Елена Петровна
Отец ребёнка: Афанасьев Пётр Павлович
Рождение ребёнка
16.11.1972
Дочь: Бубко Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Афанасьев Пётр Павлович
Рождение ребёнка
16.11.1972
Дочь: Пронина Наталья Петровна
Отец ребёнка: Афанасьев Пётр Павлович