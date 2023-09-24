Гржибовский Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1968
Отец: Гржибовский Юрий
Мать: Tamāra
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1997
Дочь: Гржибовская Элина Александровна
Мать ребёнка: Архангельская Елена Дмитриевна
Бауска, Bauskas novads
Рождение ребёнка
20.11.2007
Сын: Гржибовский Александр Александрович
Мать ребёнка: Архангельская Елена Дмитриевна