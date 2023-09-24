Гржибовский Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гржибовский Александр Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1968

Отец: Гржибовский Юрий

Мать: Tamāra

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архангельская Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.03.1997

Дочь: Гржибовская Элина Александровна

Мать ребёнка: Архангельская Елена Дмитриевна

Бауска, Bauskas novads
Рождение ребёнка
20.11.2007

Сын: Гржибовский Александр Александрович

Мать ребёнка: Архангельская Елена Дмитриевна

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