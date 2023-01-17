Коротков Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротков Александр Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.11.1909

Дата смерти

27.06.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1909
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.06.1961
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1961
Москва, город федерального значения Москва
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