Коротков Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.11.1909
Дата смерти27.06.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1909
Смерть
27.06.1961
Место жительства
По 1961