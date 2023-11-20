Дурнов Степан Ларионов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1744
Отец: Дурнов Ларион Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Сын: Дурнов Кондратий Степанов
Мать ребёнка: Дурнова Лукерья Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Дочь: Дурнова Анна Степанова
Мать ребёнка: Дурнова Лукерья Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1782
Дочь: Дурнова Салмонида Степанова
Мать ребёнка: Дурнова Лукерья Михайлова
Рождение ребёнка
15.10.1782 ст.
Сын: Дурнов Ефим Степанов
Мать ребёнка: Дурнова Лукерья Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Мать ребёнка: Дурнова Лукерья Михайлова
Смерть
Неизвестно