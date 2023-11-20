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Дурнов Степан Ларионов

Место рождения

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Вычислено 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1744

Отец: Дурнов Ларион Федоров

Мать: Дурнова Настасья Андреевна

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурнова Лукерья Михайлова

Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Сын: Дурнов Кондратий Степанов

Мать ребёнка: Дурнова Лукерья Михайлова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Дочь: Дурнова Анна Степанова

Мать ребёнка: Дурнова Лукерья Михайлова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Дочь: Дурнова Салмонида Степанова

Мать ребёнка: Дурнова Лукерья Михайлова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.10.1782 ст.

Сын: Дурнов Ефим Степанов

Мать ребёнка: Дурнова Лукерья Михайлова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Дурнов Зиновий Степанов

Мать ребёнка: Дурнова Лукерья Михайлова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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