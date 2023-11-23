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Сементовский Иван Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Сементовский Дмитрий Дмитриев

Мать: Мария Федорова

Сементовский Иван Дмитриевич (1808 - ?) Родился в семье священника села Балабанова Рыбинского уезда Дмитрия Сементовского. Из пиитики, в 1832 году определен во дьячка к церкви села Тихвино-Никольского... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сементовский Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Афиногенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Афиногенова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Сементовский Николай Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Афиногенова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Тихвинский Иван Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Афиногенова

Смерть
Неизвестно

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