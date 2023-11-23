Сементовский Иван Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Сементовский Дмитрий Дмитриев
Мать: Мария Федорова
Сементовский Иван Дмитриевич (1808 - ?) Родился в семье священника села Балабанова Рыбинского уезда Дмитрия Сементовского. Из пиитики, в 1832 году определен во дьячка к церкви села Тихвино-Никольского... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сементовский Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Афиногенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Афиногенова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сементовский Николай Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Афиногенова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Екатерина Афиногенова
Смерть
Неизвестно