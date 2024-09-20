Фома Васильев
Место рождения
Дата рождения01.10.1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1799 ст.
Отец: Василий Егоров
Мать: Соломонида Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Яковлева
Место жительства
1800
Исповедная роспись. 2 года.
Рождение ребёнка
16.11.1821 ст.
Сын: Петр Фомич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1823 ст.
Сын: Трифон Фомич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1825 ст.
Дочь: Татьяна Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Поручитель
25.01.1828 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручитель на свадьбе Авраама Амвросимова и Параскевы Григорьевой.
Рождение ребёнка
08.02.1829 ст.
Дочь: Агафья Фоминична
Мать ребёнка: Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
08.02.1829 ст.
Сын: Федор Фомич
Мать ребёнка: Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Степанида Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1840
Исповедная роспись. Свойственник Селивестра Никифорова.
Смерть
Неизвестно