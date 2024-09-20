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Фома Васильев

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.10.1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1799 ст.

Отец: Василий Егоров

Мать: Соломонида Петрова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Яковлева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1800
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 2 года.
Рождение ребёнка
16.11.1821 ст.

Сын: Петр Фомич

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.01.1823 ст.

Сын: Трифон Фомич

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.01.1825 ст.

Дочь: Татьяна Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручитель
25.01.1828 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручитель на свадьбе Авраама Амвросимова и Параскевы Григорьевой.
Рождение ребёнка
08.02.1829 ст.

Дочь: Агафья Фоминична

Мать ребёнка: Ксения Яковлева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.02.1829 ст.

Сын: Федор Фомич

Мать ребёнка: Ксения Яковлева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Степанида Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. Свойственник Селивестра Никифорова.
Смерть
Неизвестно

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