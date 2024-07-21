Запанков Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Андрей Ефимович
Мать: Марфа Семеновна
Бракосочетание
1818
Жена: Запанкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Запанков Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Запанкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Запанкова Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Запанкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Запанков Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Запанкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Запанков Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Запанкова Мария Ивановна
Смерть
До 1885