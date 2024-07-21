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Запанков Алексей Андреевич

Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Андрей Ефимович

Мать: Марфа Семеновна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1818

Жена: Запанкова Мария Ивановна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Запанков Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Запанкова Мария Ивановна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Запанкова Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Запанкова Мария Ивановна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Запанков Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Запанкова Мария Ивановна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Запанков Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Запанкова Мария Ивановна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1885
Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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