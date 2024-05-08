Курсакова Варвара Евстафиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.10.1885
Сын: Курсаков Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Курсаков Афанасий Меркурьевич
Рождение ребёнка
22.03.1899
Дочь: Трошкова Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Курсаков Афанасий Меркурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно