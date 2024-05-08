Курсакова Варвара Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курсакова Варвара Евстафиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1885

Сын: Курсаков Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Курсаков Афанасий Меркурьевич

Хорохоры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.03.1899

Дочь: Трошкова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Курсаков Афанасий Меркурьевич

Хорохоры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курсаков Афанасий Меркурьевич

Место жительства
Неизвестно
Хорохоры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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