(Грезова) Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грезова) Гликерия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Грезов Георгий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Георгиевна

Отец ребёнка: Грезов Георгий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грезов Захар (ий) Георгиевич

Отец ребёнка: Грезов Георгий Максимович

Смерть
Неизвестно
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