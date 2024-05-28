Брянцева-Фёдорова (Лаврентьева) Анастасия Ивановна 20.10.1834 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Брянцева-Фёдорова (Лаврентьева) Анастасия Ивановна

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

20.10.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1834 ст.

Отец: Лаврентьев Иван Иванов

Мать: Лаврентьева (Снохина) Авдотья (Евдокия) Филиппова

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Крещение
23.10.1834 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Введенская церковь; восприемниками были Григорий Филиппов Снохин и служащего в Ставропольском батальоне рядового солдата Дионисия Филиппова жена Евдокия Михайлова.
Бракосочетание
17.10.1852 ст.

Муж: Фёдоров (Бартенёв) Михаил Андреевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Церковь Иоанна Златоуста. Поручителями были по женихе: канцелярский служащий Тихон Голосной и Астраханский мещанин Василий Васильев Копнов; по невесте: Астраханский мещанин Степан Иванов Лаврентиев и ... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1853 ст.

Дочь: Куликова (Брянцева) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Фёдоров (Бартенёв) Михаил Андреевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1859 ст.

Сын: Брянцев Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Фёдоров (Бартенёв) Михаил Андреевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
11.03.1863 ст.

Дочь: Кайдалова (Брянцева) Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Фёдоров (Бартенёв) Михаил Андреевич

Федоровка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.03.1869 ст.

Сын: Брянцев (Фёдоров) Венедикт Михайлович

Отец ребёнка: Фёдоров (Бартенёв) Михаил Андреевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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