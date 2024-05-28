Брянцева-Фёдорова (Лаврентьева) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.10.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1834 ст.
Крещение
23.10.1834 ст.
Введенская церковь; восприемниками были Григорий Филиппов Снохин и служащего в Ставропольском батальоне рядового солдата Дионисия Филиппова жена Евдокия Михайлова.
Бракосочетание
17.10.1852 ст.
Церковь Иоанна Златоуста. Поручителями были по женихе: канцелярский служащий Тихон Голосной и Астраханский мещанин Василий Васильев Копнов; по невесте: Астраханский мещанин Степан Иванов Лаврентиев и ... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1853 ст.
Дочь: Куликова (Брянцева) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Фёдоров (Бартенёв) Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1859 ст.
Отец ребёнка: Фёдоров (Бартенёв) Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
11.03.1863 ст.
Дочь: Кайдалова (Брянцева) Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Фёдоров (Бартенёв) Михаил Андреевич
Федоровка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.03.1869 ст.
Сын: Брянцев (Фёдоров) Венедикт Михайлович
Отец ребёнка: Фёдоров (Бартенёв) Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно