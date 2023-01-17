Цыганкова Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганкова Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1951

Дочь: Панова Любовь Леонидовна

Отец ребёнка: Цыганков Леонид Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.02.1953

Дочь: Матвеенко Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: Цыганков Леонид Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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