Медведева (Перова) Людмила Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Перова) Людмила Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1950

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1950

Отец: Перов Степан Тихонович

Мать: Перова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
30.06.1971

Сын: Медведев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Медведев Александр Александрович

Рождение ребёнка
05.10.1978

Дочь: Школьная Виктория Александровна

Отец ребёнка: Медведев Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Александр Александрович

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