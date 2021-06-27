Медведева (Перова) Людмила Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1950
Отец: Перов Степан Тихонович
Мать: Перова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
30.06.1971
Сын: Медведев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Медведев Александр Александрович
Рождение ребёнка
05.10.1978
Дочь: Школьная Виктория Александровна
Отец ребёнка: Медведев Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно