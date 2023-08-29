Бабенков Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенков Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бабенкова Александра Романовна

Мать ребёнка: Бабенкова Анна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Бабенков Василий Романович

Мать ребёнка: Бабенкова Анна

Рождение ребёнка
20.06.1920

Дочь: Бабенкова Любовь Романовна

Мать ребёнка: Бабенкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабенкова Анна

Смерть
Неизвестно
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