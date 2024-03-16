Кадыров умурзак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1930
Дочь: Исламгулова Фарига Умурзаковна
Мать ребёнка: Кадырова загира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадыров давлет
Мать ребёнка: Кадырова загира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миргалина гульсира
Мать ребёнка: Кадырова загира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губайдулина гульемиш
Мать ребёнка: Кадырова загира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азибаева зухра
Мать ребёнка: Кадырова загира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадыров сафаргале
Мать ребёнка: Кадырова загира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадыров ишмулла
Мать ребёнка: Кадырова загира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадырова загира