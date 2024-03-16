Кадыров умурзак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадыров умурзак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1930

Дочь: Исламгулова Фарига Умурзаковна

Мать ребёнка: Кадырова загира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадыров давлет

Мать ребёнка: Кадырова загира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миргалина гульсира

Мать ребёнка: Кадырова загира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губайдулина гульемиш

Мать ребёнка: Кадырова загира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азибаева зухра

Мать ребёнка: Кадырова загира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадыров сафаргале

Мать ребёнка: Кадырова загира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадыров ишмулла

Мать ребёнка: Кадырова загира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадырова загира

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