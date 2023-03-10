Ионова (Ладыгина) Екатерина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения12.11.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1890
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 745 (1890) – Новоспасское, Добринка, Александровка
Бракосочетание
09.02.1911
Янгельское, Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан
Метрические книги церквей Верхнеуральского уезда селений: Черниговского, Янгельского за 1911 г. Фонд №173, опись №11, дело №2410, стр. 123
Смерть
Неизвестно