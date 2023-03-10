Ионова (Ладыгина) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионова (Ладыгина) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

12.11.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1868 г.р.

Мать

Муж

Вычислено 1893 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1890

Отец: Ладыгин Яков Титов

Мать: Ладыгина (Михайлова) Анастасия Иосифовна

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 745 (1890) – Новоспасское, Добринка, Александровка
Бракосочетание
09.02.1911

Муж: Ионов Федор Филиппович

Янгельское, Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан
Метрические книги церквей Верхнеуральского уезда селений: Черниговского, Янгельского за 1911 г. Фонд №173, опись №11, дело №2410, стр. 123
Смерть
Неизвестно

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