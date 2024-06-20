Банных Федосей Григорьевич 1782 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБанных Федосей Григорьевич

Банных Федосей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.

Отец: Банных Григорий Никитич

Мать: Банных Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банных Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: (Банных) Екатерина Федосеевна

Мать ребёнка: Банных Александра Яковлевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: (Банных) Васса Федосеевна

Мать ребёнка: Банных Александра Яковлевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Банных Афанасий Федосеевич

Мать ребёнка: Банных Александра Яковлевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Банных Иван Федосеевич

Мать ребёнка: Банных Александра Яковлевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1824 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 42 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.510 двор № 198
Упоминание
1834 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ревизская сказка Коневской волости: 52 (зачеркнуто) 60 лет. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.277 двор 535
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.