Банных Федосей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.
Отец: Банных Григорий Никитич
Мать: Банных Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: (Банных) Екатерина Федосеевна
Мать ребёнка: Банных Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: (Банных) Васса Федосеевна
Мать ребёнка: Банных Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Банных Афанасий Федосеевич
Мать ребёнка: Банных Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1824 ст.
Мать ребёнка: Банных Александра Яковлевна
Упоминание
1824 ст.
Исповедная роспись: 42 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.510 двор № 198
Упоминание
1834 ст.
Ревизская сказка Коневской волости: 52 (зачеркнуто) 60 лет. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.277 двор 535
Смерть
Неизвестно