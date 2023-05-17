Беломытцева (Глушенко) Аксинья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беломытцева (Глушенко) Аксинья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1901

Дата смерти

05.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беломытцева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Беломытцев Василий

Рождение ребёнка
19.05.1926

Сын: Беломытцев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Беломытцев Василий

Рождение ребёнка
19.07.1933

Сын: Беломытцев Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Беломытцев Василий

Смерть
05.06.1983

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