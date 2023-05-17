Беломытцева (Глушенко) Аксинья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1901
Дата смерти05.06.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беломытцева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Беломытцев Василий
Рождение ребёнка
19.05.1926
Сын: Беломытцев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Беломытцев Василий
Рождение ребёнка
19.07.1933
Сын: Беломытцев Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Беломытцев Василий
Смерть
05.06.1983