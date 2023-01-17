Кружилко (Орлович) Лилия Владимировна
Место рожденияг. Кривой Рог
Дата рождения12.11.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1955
г. Кривой Рог
Образование
С 01.09.1963 по 25.05.1964
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Образование
С 01.09.1965 по 30.06.1973
Образование
С 01.09.1974 по 30.06.1978
Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
06.08.1978
с.Ставки Бершадский район
Рождение ребёнка
03.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кружилко Василий Николаевич
Украина, Винницкая область, Бершадский район, с. Ставки
Смерть
Неизвестно