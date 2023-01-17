Кружилко (Орлович) Лилия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кружилко (Орлович) Лилия Владимировна

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Место рождения

г. Кривой Рог

Дата рождения

12.11.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1955

Отец: Орлович Владимир Михайлович

Мать: Орлович Раиса Кондратьевна

г. Кривой Рог
Образование
С 01.09.1963 по 25.05.1964
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Образование
С 01.09.1965 по 30.06.1973
Образование
С 01.09.1974 по 30.06.1978
Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
06.08.1978

Муж: Кружилко Василий Николаевич

с.Ставки Бершадский район
Рождение ребёнка
03.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кружилко Василий Николаевич

Украина, Винницкая область, Бершадский район, с. Ставки
Смерть
Неизвестно
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