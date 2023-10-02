Храмова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храмова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Храмов Василий Филлипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Храмов Василий Филлипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храмова Анастасия
Смерть
Неизвестно