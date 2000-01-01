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Ревнивых Евдоким

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Место рождения

Бобровка

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобровка
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анисья Евдокимовна

Мать ребёнка: Ревнивых Анна

Бобровка
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ревнивых Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Ревнивых Анна

Бобровка
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марья Евдокимовна

Мать ребёнка: Ревнивых Анна

Белая
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ревнивых Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: Ревнивых Анна

Белая
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ревнивых Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Ревнивых Анна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревнивых Анна

Смерть
Неизвестно
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