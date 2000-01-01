Ревнивых Евдоким
Место рожденияБобровка
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бобровка
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анисья Евдокимовна
Мать ребёнка: Ревнивых Анна
Бобровка
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ревнивых Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Ревнивых Анна
Бобровка
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марья Евдокимовна
Мать ребёнка: Ревнивых Анна
Белая
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ревнивых Григорий Евдокимович
Мать ребёнка: Ревнивых Анна
Белая
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ревнивых Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Ревнивых Анна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ревнивых Анна
Смерть
Неизвестно