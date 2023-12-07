Сурков Федор Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурков Федор Иосифович

Сурков Федор Иосифович

Место рождения

Осоргино, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879 ст.

Отец: Сурков Иосиф Васильевич

Мать: Суркова Мария Алексеевна

Осоргино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
18.01.1904 ст.

Жена: Суркова (Окурина) Мария Ивановна

По жениху: крестьяне-деревни Агоргина Дмитрий Иосифов Сурков и деревни Салослова Андрей Павловъ Семенов. По невесте: деревни Салослова Иоанн Семенов и села Акулова Симеон Егоров Кукуев ЦГА Москвы, фон... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.