Сурков Федор Иосифович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1879 ст.
Отец: Сурков Иосиф Васильевич
Мать: Суркова Мария Алексеевна
Бракосочетание
18.01.1904 ст.
По жениху: крестьяне-деревни Агоргина Дмитрий Иосифов Сурков и деревни Салослова Андрей Павловъ Семенов. По невесте: деревни Салослова Иоанн Семенов и села Акулова Симеон Егоров Кукуев ЦГА Москвы, фон... Показать все
Смерть
Неизвестно