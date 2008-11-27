Медведев Евгений Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1938
Дата смерти27.11.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Торбеево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.11.2008