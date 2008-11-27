Медведев Евгений Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Евгений Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1938

Дата смерти

27.11.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Торбеево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.11.2008
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