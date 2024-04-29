Золотарская Хана-Ривка Элевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти29.12.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1893
Сын: Золотарский Хаим (Ефим) Львович
Отец ребёнка: Золотарский Юдо-Лейб Менделевич
Рождение ребёнка
03.02.1896
Сын: Золотарский Борис Львович
Отец ребёнка: Золотарский Юдо-Лейб Менделевич
Рождение ребёнка
20.04.1900
Сын: Золотарский Зиновий (Зейлик) Львович
Отец ребёнка: Золотарский Юдо-Лейб Менделевич
Смерть
29.12.1963
Похороны
Неизвестно
г. Курск, Херсонское старое кладбище, участок 1, ряд 32, захоронение 4