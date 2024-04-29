Золотарская Хана-Ривка Элевна 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Золотарская Хана-Ривка Элевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

29.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1893

Сын: Золотарский Хаим (Ефим) Львович

Отец ребёнка: Золотарский Юдо-Лейб Менделевич

Рождение ребёнка
03.02.1896

Сын: Золотарский Борис Львович

Отец ребёнка: Золотарский Юдо-Лейб Менделевич

Рождение ребёнка
20.04.1900

Сын: Золотарский Зиновий (Зейлик) Львович

Отец ребёнка: Золотарский Юдо-Лейб Менделевич

Смерть
29.12.1963
Похороны
Неизвестно
г. Курск, Херсонское старое кладбище, участок 1, ряд 32, захоронение 4

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