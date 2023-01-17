Тенихин Сидор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенихин Сидор Иванович

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Место рождения

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1719 и 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1682 и 1686 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1701 и 1702 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1719 и 1722

Отец: Тенихин Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1734

Сын: Тенихин Тихон Сидорович

Мать ребёнка: Тенихина Мария Гавриловна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Сын: Тенихин Трофим Сидорович

Мать ребёнка: Тенихина Мария Гавриловна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743

Сын: Тенихин Герасим Сидорович

Мать ребёнка: Тенихина Мария Гавриловна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Сын: Тенихин Артемей Сидорович

Мать ребёнка: Тенихина Мария Гавриловна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тенихина Мария Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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