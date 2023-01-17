Тенихин Сидор Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1719 и 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Между 1719 и 1722
Отец: Тенихин Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1734
Мать ребёнка: Тенихина Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Мать ребёнка: Тенихина Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1743
Сын: Тенихин Герасим Сидорович
Мать ребёнка: Тенихина Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1745
Сын: Тенихин Артемей Сидорович
Мать ребёнка: Тенихина Мария Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно