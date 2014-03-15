Брехов Юрий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1947
Дата смерти15.03.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1947
Рождение ребёнка
17.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.03.2014
Похороны
Неизвестно