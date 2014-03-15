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Брехов Юрий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1947

Дата смерти

15.03.2014

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1947

Отец: Брехов Федор Артемьевич

Мать: Брехова Вера Александровна

Рождение ребёнка
17.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.03.2014
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
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